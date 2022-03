Amg Energia cede alla Rap impianto di distribuzione metano

La stazione di rifornimento è stata cofinanziata con fondi del ministero dell’Ambiente e dalla stessa società cedente

PALERMO – È pronta ad entrare in funzione la nuova stazione di distribuzione metano per autotrazione di viale Francia e AMG Energia la cede a RAP perché possa gestirla.

La partecipata che si occupa di energia, distribuzione metano e pubblica illuminazione si intesta un’operazione che consente di aprire la struttura, ormai ultimata e dotata di compressori tra i più potenti della Sicilia, in modo da garantire ai mezzi del Comune e delle società partecipate il rifornimento di gas naturale per autotrazione che rimane ancora il carburante più economico, tra quelli maggiormente diffusi, oltre che più rispettoso dell’ambiente.

A questo scopo, AMG Energia e RAP hanno sottoscritto un atto preliminare di cessione: a firmarlo il vicepresidente di AMG Energia, Domenico Macchiarella e l’amministratore unico di RAP, Girolamo Caruso. AMG Energia ha avuto il benestare del Comune di Palermo alla cessione dell’impianto.

La stazione di rifornimento è stata cofinanziata con fondi del ministero dell’Ambiente e della stessa AMG Energia. É stata realizzata in piazzale Ambrosini (parcheggio viale Francia) da Energy Auditing, società interamente controllata da AMG e oggi in liquidazione, a partire da un protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune, AMG Energia e la sua controllata per rifornire i mezzi alimentati a metano del Comune e delle aziende partecipate favorendone la diffusione, per incentivare una mobilità alternativa e più rispettosa dell’ambiente anche da parte dei cittadini oltre che per migliorare la qualità dell’aria. La combustione del metano, infatti, genera il 20% in meno di CO2 rispetto alla benzina.

“AMG Energia in base alla normativa non può gestire l’impianto in quanto distributore di gas naturale – afferma il vicepresidente di AMG Energia, Domenico Macchiarella –. Ha quindi promosso un percorso per l’apertura della struttura che ha incontrato la disponibilità di RAP. L’auspicio è che l’impianto possa essere aperto anche alla città per il rifornimento dei mezzi privati e che si possa implementare con colonnine di ricarica per auto elettriche, in modo da dare un contributo importante al percorso avviato dall’Amministrazione comunale per una mobilità più sostenibile”.

“È un’operazione importante in termini di sostenibilità che conferma il valore della collaborazione tra società partecipate – sottolinea l’amministratore unico di RAP, Girolamo Caruso – L’impianto è destinato al rifornimento dei mezzi a metano del Comune e delle partecipate ma verrà aperto anche ai cittadini. Va ad aggiungersi alle iniziative già avviate da RAP in questa direzione: la gara in itinere per l’acquisto di 240 mezzi alimentati a biometano e il progetto a valere sul PNRR per la produzione di biometano a Bellolampo da frazione residua organica”.

L’impianto viene ceduto a RAP ad un prezzo pari al suo attuale valore iscritto nel bilancio di AMG Energia chiuso al 31 dicembre 2021 e viene trasferito in perfetto stato di efficienza: è stato collaudato nel 2021. È formato da due compressori metano ad alta portata complessivamente da 1400 standard metri cubi/ora, cui sono collegate due colonnine di rifornimento con quattro erogatori ad alta portata che permettono di rifornire contemporaneamente anche più mezzi pesanti.