Amg Energia, l’Ugl in protesta: “Si dia il buono pasto ai lavoratori”

Un gruppo di dipendenti si è incatenato al corrimano della sede

PALERMO – Il segretario aziendale Ugl chimici in Amg Energia, Antonino Di Cristofalo, supportato da un gruppo di dipendenti della società del comune di Palermo, si è simbolicamente incatenato al corrimano della scale site all’interno della palazzina direzionale. Un gesto per protestare, si legge in una nota, contro “le dinamiche che hanno condotto alla non applicazione di un accordo sindacale del luglio 2023 per l’erogazione ai dipendenti del buono pasto”.

“L’argomento è stato più volte discusso e sarebbe dovuto partire nel dicembre scorso – continua il sindacalista – ma a gennaio il presidente Francesco Scoma ha comunicato che l’azienda, per superare le criticità emerse per la sottoscrizione definitiva del contratto di servizio, avrebbe proceduto alla rimodulazione del budget 2024 assicurando che il buono pasto. Il budget, nonostante le rassicurazioni, invece non lo prevede”. Solidarietà ai lavoratori viene espressa da Claudio Marchesini, Segretario terriotriale dell’Ugl di Palermo.