Amg gas, 2025 in attivo: approvato il bilancio con ricavi per 92 milioni

De Pace: "Ottimi risultati"

PALERMO – L’Assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda a 8,7 milioni di euro e utile netto pari a 5,1 milioni di euro.

“Il risultato dell’esercizio 2025 segna un ulteriore aumento rispetto all’anno precedente, con ricavi che si attestano su un valore di 92 milioni di euro, confermando un trend di crescita costante e dimostrando la capacità della società di affrontare le sfide del settore, in un contesto che rimane difficile per la volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica legata ai complessi scenari economici e politici internazionali che incidono sull’andamento dei mercati energetici, e che si presenta sempre più competitivo per la presenza di nuovi operatori di settore e per l’evoluzione in termini di prodotti e servizi offerti”, si legge in una nota.

L’incremento dell’utile (5,1 milioni di euro nel 2025 rispetto ai 2,1 del 2024) è legato prevalentemente all’incremento dei volumi elettrici venduti (+9% rispetto al 2024) con una leggera crescita anche dei volumi di vendita del mercato del gas (+1%), alla crescita dei contratti di manutenzione caldaia (+20%), a conguagli straordinari sull’acquisto delle materie prime relativi agli esercizi precedenti, nonché una ottimizzazione operativa con impatto sulla struttura dei costi e dei risultati.

De Pace: “Società in crescita”

“Il bilancio 2025 si chiude con un ottimo risultato che ancora una volta evidenzia la crescita della società e ne conferma il radicamento nel territorio in cui è storicamente un punto di riferimento per i clienti – dichiara l’amministratore delegato, Giuseppe De Pace –. Questo risultato è frutto dell’importante lavoro di un team coeso, composto dai dipendenti di Amg Gas e da partner esterni impegnati quotidianamente in attività che garantiscono elevati standard qualitativi del servizio e che ci consentono di soddisfare in maniera trasparente ed efficiente le esigenze dei nostri clienti”.

“Amg Gas nel corso del 2025 ha lavorato per proseguire nel percorso di miglioramento e arricchimento della gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti. Una delle novità è la collaborazione commerciale con il proprio socio di maggioranza Edison Energia che ci consente di poter proporre ai nostri clienti, tramite una rete di partner tecnici strutturati, anche prodotti e servizi legati al mondo dell’efficientamento termico degli immobili (impianti fotovoltaici, caldaie, climatizzatori, mobilità, sistemi di allarme) nonché di poter commercializzare il prodotto WI-FI per le famiglie”.

Pizzuto: “Ottimi risultati”

“L’ottimo risultato di bilancio conferma la solidità economico-finanziaria della società – commenta il presidente, Angelo Pizzuto – e il percorso fatto nell’anno appena trascorso, a fronte di un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da estrema variabilità, per stabilizzare il portafoglio di forniture, aggiornando e rinnovando costantemente le proprie proposte. Presenza sul territorio, attenzione al cliente, qualità e affidabilità sono le linee guida che caratterizzano da sempre l’azione della società, che stanno alla base anche di questo ottimo risultato di bilancio. Proprio il rapporto storico che lega la società al suo territorio verrà ulteriormente rafforzato, alla fine del 2026, con l’apertura di un nuovo sportello per i clienti a cui stiamo lavorando: si aggiungerà ai cinque attivi a Palermo e ai tre presenti in provincia. Si tratta di un vero e proprio investimento sul territorio, realizzato anche attraverso il sostegno ad iniziative e attività di terzo settore che allargano la visione e l’azione della società ad un’ottica di tipo sociale”.