Amici della Musica verso il centenario: presentata la stagione 2024/25

Le anticipazioni sui concerti dell'anno del centenario

PALERMO – L’Associazione Siciliana Amici della Musica, fondata nel 1925 da Vito Trasselli-Varvaro, guarda al raggiungimento dei suoi primi 100 anni di attività con grande ottimismo.

La stagione appena chiusa, quella del 2023/2024, ha infatti fatto registrare un aumento generale delle presenze del 42% rispetto la precedente, con particolare successo per i concerti serali che hanno visto raddoppiare i biglietti venduti (da 2.604 a 5.223) e crescere di oltre il 60% gli abbonati, di cui un terzo sono under 40.

È da questo successo che è stata ideata dalla Direttrice artistica Donatella Sollima, in concerto con la presidente Milena Mangalaviti, la stagione serale 2024/2025, la numero 92, che amplia la propria offerta portando a dodici il numero dei concerti che si terranno di lunedì alle 20.45 al Politeama Garibaldi.

Mangalaviti: “Risultati della scorsa stagione danno fiducia”

“L’Associazione Siciliana Amici della Musica – dichiara la Presidente Milena Mangalaviti – è oggi più solida che mai: ha rafforzato le proprie finanze, ha ingaggiato professionalità di alto livello, così da poter consolidare, ampliando e rinnovando, il proprio pubblico che torna a riempire il Politeama Garibaldi”.

“I risultati dell’ultima stagione ci danno grande fiducia e ci hanno permesso di costruire un’offerta ampia che si rivolge ad un pubblico sempre più eterogeneo. Le due stagioni che si susseguiranno nel 2025, anno delle celebrazioni del nostro centenario, segneranno una svolta nella storia dell’Associazione che si avvicina a chiudere il primo secolo di vita per iniziarne uno nuovo che vogliamo inaugurare anche con delle novità”.

“Se questa prospettiva entusiasmante è oggi possibile, oltre al merito della dedizione di tutto lo staff e all’affetto del pubblico, è anche grazie al supporto delle Istituzioni, dal Comune di Palermo, in primis, alla Regione Siciliana e al Ministero della Cultura, nonché alle collaborazioni con tante istituzioni del territorio. Sempre di più vogliamo essere un punto di rifermento non solo per Palermo, ma per tutta la Sicilia, onorando così la volontà del fondatore, Vito Trasselli-Varvaro, che cento anni fa ebbe la luminosa idea di creare un’Associazione dalla prospettiva regionale”.

Gli appuntamenti

L’Anteprima della Stagione concertistica serale 2024/2025 sarà il 14 ottobre 2024 e avrà come protagonista il cantautore Sergio Cammariere e il suo quartetto jazz. L’inaugurazione sarà affidata al russo Arcadi Volodos (eccezionalmente di domenica, 17 novembre 2024), vera leggenda degli 88 tasti che sarà per la prima volta a Palermo.

Si proseguirà con il duo formato dal violinista e violista Michael Baremboim e dalla pianista Nathalia Milstein (25 novembre) e con il recital dell’esperto di musica del Novecento per tastiera “Made in USA” Emanuele Arciuli (9 dicembre). Appuntamento natalizio lunedì 23 dicembre con la tradizione del gospel afroamericano interpretata dal Florida Fellowship Super Choir.

Il 13 gennaio, primo concerto del 2025, sarà protagonista il pianista salentino Francesco Libetta che proporrà un programma dedicato anche alle musiche di Ezio Bosso. Per il Giorno della memoria, il 27 gennaio, il duo formato dal clarinettista Francesco Paolo Scola e dal pianistaFausto Quintabà sconfinerà nel repertorio klezmer della mitteleuropa.

Appuntamento con il repertorio barocco il 10 febbraio con un reading concerto tratto dal libro “L’affare Vivaldi” edito da Sellerio, grazie al quale il pubblico sarà accompagnato alla scoperta delle musiche del compositore veneziano con Federico Maria Sardelli – il più grande conoscitore al mondo di Vivaldi – e la sua orchestra Modo Antiquo.

Imperdibile appuntamento con il jazz internazionale lunedì 24 febbraio con i pianisti cubani Omar Sosa e Marialy Pacheco. Marzo sarà il mese dei giovani talenti della tastiera: con il vincitore del Premio Busoni 2023 Arseni Mun (10 marzo) e la quattordicenne austriaca Sunny Ritter (24 marzo).

Il 7 aprile si terrà il concerto del quartetto belga Sonoro Quartet, formato da giovani musicisti under 30 e promosso dalla piattaforma europea MERITA, con il quale si esibirà la danzatrice Yuriko Nishihara, segnando così il ritorno della danza agli Amici della Musica. Ultimo appuntamento (14 aprile) con il jazz italiano di Nicky Nicolai e il quartetto del sassofonista Stefano Di Battista.

Sarà possibile rinnovare gli abbonamenti alla stagione 2024/2025 dal 16 al 30 settembre 2024 e sottoscrivere i nuovi dal 1° al 31 ottobre 2024. Dal 4 novembre 2024 inizierà la vendita dei biglietti per i singoli concerti.

Ma prima dell’autunno, sono tanti i concerti estivi organizzati dagli Amici della Musica: si inizia sabato 1° giugno, giornata che aprirà la collaborazione con il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo che si rinnoverà negli anni successivi ogni fine primavera con una rassegna di concerti con gli allievi dell’istituto dal titolo “Nuovi ascolti”.

Dal 2025 la rassegna sarà affiancata da un concorso per giovani compositori che sarà intitolato a Nino Titone, direttore artistico degli Amici della Musica dagli anni Settanta fino al 1996, Presidente del Conservatorio di Palermo, docente di Drammaturgia musicale all’Università degli Studi di Palermo.

Organizzatore musicale instancabile fin dalla fondazione delle “Settimane di Nuova Musica” negli anni Sessanta e “talent scout” di giovani compositori, Nino Titone rappresenta oggi la sintesi fra le due istituzioni che nel suo nome promuoveranno i giovani talenti di oggi.

I concerti con gli allievi del conservatorio quest’anno si terranno a Villa Niscemi, sabato 1° giugno e sabato 22 giugno e avranno la durata di un’ora; il biglietto avrà il costo simbolico di 3 euro e sarà acquistabile all’ingresso della sede dei concerti.

Nella Sala delle Carrozze, nelle due giornate, si potrà assistere a tre differenti concerti: il primo giugno alle ore 11.00 si alterneranno la pianista Ludovica Franco con il programma “Il lirismo di Brahms e Liebermann”, il quintetto di ottoni Akrabrass e il Sikè Sax Quartet; alle ore 16.00 con “Debussy e il XX Secolo” si siederà al pianoforte Francesca, cui seguirà l’esibizione dell’Elos Sax Quartet; infine alle ore 17.30 “Virtuosismo ottocentesco” vedrà Cosimo Petraroli al pianoforte, quindi il trio formato dai flautisti Fabio Matisi e Chiara Porpora e dalla pianista Alice Merlo e, infine, il pianista Andrea Randazzo.

Sabato 22 giugno la giornata si aprirà alle ore 11.00 con il concerto “Sonate e Scherzi: Scarlatti, Chopin e Rachmaninov” durante il quale si siederanno al pianoforte Francesco Patanè, Alessandro Picciché ed Enrico Simonetta; alle ore 16.30 si potrà assistere al concerto “Corde, arco e pizzico…” che vedrà protagonisti il duo violino e pianoforte formato da Debora Puleo e Giulia Abbruscato, poi il trio per chitarre composto da Maurelia Navarra, Aurora Macaluso e Gloria Liarda, poi il chitarrista Antonio Adamo e infine il duo mandolino e pianoforte formato da Salvatore Maria Sclafani e Leonardo Scicolone; conclude la rassegna il concerto delle ore 17.30 “Novecento russo” con i pianisti Cesare Rotondo, Claudia Vento, Matteo Pierro e Leonardo Scicolone.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica sarà parte delle celebrazioni del centenario del pianista, compositore e direttore d’orchestra Franco Mannino, nato a Palermo il 25 aprile del 1924 e scomparso a Roma nel 2005, promosso dal comitato organizzatore formato dagli eredi e dagli allievi, in collaborazione con il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e il Teatro Massimo di Palermo.

Il 1° giugno alle ore 21, nella storica villa liberty Villa Antonietta (via Principe di Pantelleria 12) gli Amici della Musica organizzeranno il concerto “Incontro Musicale” con musiche da camera tratte dallo sconfinato catalogo di Mannino – che conta oltre 600 opere – con i pianisti Alberto Ferro, Cinzia Pennesi e Marco Sollini, la violista Erika Nahapetyan e l’attore Alessandro Quasimodo.

In programma la Piccola Sonata per viola e pianoforte, Nostra Signora del Sud per voce recitante e pianoforte e, per pianoforte solo, Incantesimo op. extra e Dediche. I biglietti potranno essere acquistati direttamente a Villa Antonietta la sera stessa del concerto e avranno il costo di 12 euro(intero) e 10 euro (ridotto per under 40, over 65, abbonati alla Stagione 2023/2024). L’intero incasso sarà devoluto all’Associazione NotAbili MOVODI Onlus di Palermo, movimento nato per dare un supporto a tutte le persone diversamente abili.

Torna anche questa estate il festival “Musica con Vista”, organizzato dal “Comitato AMUR” – che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera (tra cui appunto l’Associazione Siciliana Amici della Musica) – in collaborazione con “Le Dimore del Quartetto”, impresa culturale creativa che sostiene giovani quartetti d’archi e ensemble di musica da camera internazionali nell’avvio alla carriera, valorizzando così il patrimonio culturale europeo

Quest’anno i concerti si terranno alle ore 21.00 nell’atrio di un palazzo storico che sarà annunciato nei prossimi giorni, e protagonisti saranno il Quartetto Rilke il 10 luglio e l’ensemble Alenfado il 15 settembre.

Il concerto del 10 luglio sarà oggetto di un documentario a cura di Sky Arte incentrato sul connubio fra arte monumentale e musicale, spirito del Festival Musica Con Vista. Fra tutte le sedi italiane è stata scelta Palermo proprio in occasione dei 100 anni dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, membri dal 2020 del Comitato AMUR.

I biglietti dei due appuntamenti saranno in vendita da metà giugno e saranno acquistabili sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che il giorno stesso del concerto direttamente a Palazzo Riso e avranno un costo di 10€ per il prezzo intero e di 8€ per il ridotto (under 40, over 65e abbonati alla Stagione 2023/2024).

Il 27 luglio segnerà il ritorno degli Amici della Musica al Teatro di Verdura, con il già annunciato concerto evento del sassofonista Jimmy Sax che alle ore 21.00 salirà sul palcoscenico all’aperto più affascinante della città, segnando così il suo debutto nel capoluogo siciliano con lo spettacolo che lo vede insieme alla Symphonic Dance Orchestra, diretta da Vincenzo Sorrentino.

La scaletta sarà ricca non solo delle hit mondiali di Jimmy Sax, ma anche di una serie di brani con cui il carismatico performer metterà al centro il suo sassofono, vera estensione del suo stesso corpo. I biglietti sono già in vendita online sul circuito TicketOne.

L’Associazione Siciliana Amici della Musica sarà inoltre presente alla Camparìa di Favignana che, dal 5 luglio all’8 settembre, ospiterà la mostra Iconic Women di Domenico Pellegrino: dieci ritratti di donne iconiche del nostro recente passato – da Raffaella Carrà a Barbie, da Elisabetta II a Frida Kahlo – realizzati con la cifra stilistica dell’artista che impiega colori accessi e luci ispirate alle luminarie, ai quali sono affiancati 10 vinili che contengono una selezione musicale ideata dalla direttrice artistica Donatella Sollima, che amplifica l’esperienza sensoriale dell’esposizione.

La mostra, che è stata ospitata all’ultima Milano Design Week, sarà inaugurata nei locali di Favignana con un concerto realizzato dall’Associazione. La mostra sarà a Palermo a Palazzo Mazzarino dal 28 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025.

Nel mese di settembre saranno annunciati i dettagli dei programmi dei concerti della Stagione serale, così come gli appuntamenti dei concerti pomeridiani e delle attività dedicate alle scuole.