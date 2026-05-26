MESSINA – Si votava in 17 comuni, tutti i sindaci eletti.
Messina, Federico Basile riconfermato sindaco (Sud chiama Nord), col 58,41%. Secondo Marcello Scurria, centrodestra (26,90%). Seguono Antonella Russo, centrosinistra, (12,23%), Gaetano Sciacca (1,72%) e Lillo Valvieri (0.75%).
Alì Terme, eletto sindaco Alessandro Triolo (Alì prima di tutto, 51,36%), secondo Tommaso Micalizzi (Ripartiamo insieme, 48,64%).
Barcellona Pozzo di Gotto, eletta Melangela Scolaro (Sud chiama Nord e civiche, 40,45%), secondo Nicola Barbera, centrodestra (39,83%). Terzo David Bongiovanni, centrosinistra (19.72%).
Basicò, vince Tindaro Bertolami Pelleriti (Basicò nel cuore, 53%), secondo Antonio Cotone (Basicò ieri, oggi e domeni, 43,91%).
Giardini Naxos, eletto Agatino Bosco (52,52%), secondo Salvo Puccio (39,18%). Terzo Alfio Elia Mandri (1,24%), quarta Rosalba Cannizzaro (0,81%).
Graniti, vince Carmelo Lo Monte (54,80%), secondo Francesco Lo Giudice (45,20%).
Limina, il nuovo sindaco è Filippo Ricciardi (66,96%), seconda Concetta Spadaro Jenna (33,04%).
Malfa, il nuovo sindaco è Giuseppe Siracusano (61,63%), secondo Maurizio Isaja (22,09%). Terzo Claudio Saltalamacchia (16,28%).
Malvagna, eletto Nino Panebianco (51,84%), seconda Rita Mungiovino (48,16%).
Merì, eletta Giusi Cicciari (56,17%), secondo Antonino Siracusa (43,83%).
Milazzo, eletto Giuseppe Midili, centrodestra (58,81%), seconda Laura Castelli (Sud chiama Nord, 14,85%). Seguono: Lorenzo Italiano (13,84%), Michele Vacca (7,19%) e Giuseppe Falliti, Controcorrente (4,07%) e Carmelo Torre (1,24%).
Mirto, eletto l’unico candidato, Maurizio Zingales, col 100% dei voti.
Naso, eletto Gaetano Nanì (56,69%), secondo Daniele Letizia (43,31%).
Raccuja, eletto Ivan Martella, unico candidato, col 100% delle preferenze.
San Salvatore di Fitalia, eletto l’unico candidato, Giuseppe Pizzolante, col 100% dei voti
Saponara, eletta Maria Spidaleri (48,71%), secondo Giuseppe Merlino (48,36%), terzo Giuseppe Rizzo (2,93%).
Savoca, eletto Massimo Stracuzzi (92,03%), secondo Pio Informante Charmel (7,97%).