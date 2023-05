Elezioni a Trapani, Miceli (centrodestra) designa 5 assessori NOMI

Presentate due liste della coalizione

TRAPANI – Il candidato del centrodestra a sindaco di Trapani, Maurizio Miceli, ha indicato cinque assessori della sua eventuale giunta, durante la presentazione in Comune delle prime due liste della coalizione: Amo Trapani e Fratelli d’Italia.

Gli assessori designati sono Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia), Giuseppe Guaiana (Amo Trapani), Maria Gabriella Orlando (Forza Italia), Vincenzo Scontrino (Popolari e Autonomisti) e Oscar Tipa (Miceli sindaco).

Miceli: “Trapani ha bisogno di un vero rinnovamento”

“Sono cinque assessori che rappresentano le cinque liste a nostro sostegno – ha detto Maurizio Miceli – e che hanno accettato con grande entusiasmo la designazione. Sono tutti pronti a mettersi al lavoro per risollevare Trapani. Conosciamo bene il difficile lavoro che ci attende e non vediamo l’ora di impegnarci per la nostra città. Trapani ha bisogno di un vero rinnovamento. Siamo Pronti al Futuro”.