Amministrative, allineamento con il voto nazionale più vicino

Il via libera potrebbe arrivare già oggi pomeriggio.

PALERMO – La giunta regionale potrebbe decidere già oggi pomeriggio di anticipare la data del voto delle amministrative e allinearla a quelle nazionali. Dopo il via libera del consiglio dei ministri che ha fissato la data delle elezioni amministrative al 14 e 15 maggio, l’esecutivo regionale potrebbe decidere già oggi pomeriggio in occasione della riunione di giunta di allineare il voto siciliano a quello nazionale. L’idea del presidente Schifani si è fatta strada nelle scorse ore e le resistenze di qualche alleato di governo sembrerebbero superate come trapela da Palazzo.

“La Dc è convinta che le imminenti elezioni amministrative in Sicilia, che vedono coinvolti diversi Comuni, debbano avvenire in concomitanza con quelle nel resto d’Italia”, aveva dichiarato ieri il leader della Dc, Totò Cuffaro, allineando il suo partito alla decisione del presidente. Una posizione di forza vallata anche dai salviniani che in serata per voce della capogruppo Marianna Caronia erano tornati sul tema. “In Sicilia le elezioni amministrative per il rinnovo di 129 Comuni si svolgano nelle stesse date in cui gli elettori verranno chiamati alle urne nel resto del Paese. Che si torni a votare in due giorni è già un fatto positivo ma per uniformare il dato elettorale e per consentire una maggiore partecipazione è utile che in Sicilia gli elettori si esprimano nelle stesse date che a breve fisserà il governo nazionale”, aveva detto la deputata.