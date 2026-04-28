Amministrative, Corecom e Odg aggiornano le linee guida: 15 domande frequenti

Le Faq offrono indicazioni sull'attività dei giornalisti

PALERMO – Il Corecom Sicilia, insieme all’Ordine regionale dei giornalisti, ha rimodulato la lista delle 15 Faq, le domande frequenti, relative alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che coinvolgeranno 71 Comuni siciliani, tra i quali una Città Metropolitana (Messina) e due capoluoghi di provincia (Enna ed Agrigento).

Amministrative, 15 domande frequenti (Faq)

Le Faq offrono indicazioni chiare e univoche sul ruolo e sull’attività dei giornalisti durante la campagna elettorale.

L’iniziativa nasce dal confronto tra Ordine e Corecom Sicilia, organo territoriale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), competente per la tutela del pluralismo e il rispetto della par condicio.

Nelle Faq sono inoltre indicate le procedure per segnalare eventuali irregolarità: al Corecom Sicilia per presunte violazioni della par condicio e al Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti per comportamenti che possano configurare infrazioni deontologiche.

La lista delle Faq è consultabile sui siti ufficiali del Corecom Sicilia nella sezione Par condicio e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Sul sito istituzionale del Corecom Sicilia sono state pubblicate inoltre tutte le date e le scadenze utili relative alla consultazione elettorale del 24 e 25 maggio 2026.