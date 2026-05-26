Amministrative, Falcone: “Restiamo con i piedi per terra”

Il commento dell'eurodeputato di Forza Italia dopo il voto

CATANIA – In partenza per Dublino, dove sarà impegnato in missione con la Commissione Politiche Abitative del Parlamento Europeo, l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel Gruppo PPE, interviene sull’esito delle Amministrative in Sicilia.

“Voglio rivolgere i complimenti a tutti coloro che, con il simbolo di partito o attraverso esperienze civiche, si sono spesi per i valori e le proposte di Forza Italia e del centrodestra alle Amministrative siciliane. In tutti i Comuni al voto, la nostra squadra ha dimostrato ancora una volta generosità e capacità di confronto con i cittadini. Ai candidati, ai neo sindaci, ai consiglieri eletti e a quanti hanno dato il proprio contributo in questa competizione va il nostro ringraziamento”, dichiara Falcone.

“Proprio questo impegno deve spingere tutti noi a una riflessione seria. Il messaggio politico che arriva da queste Amministrative deve riportarci tutti con i piedi per terra, per poi guardare avanti con responsabilità. I cittadini – riflette l’eurodeputato azzurro – ce lo hanno indicato ancora una volta: viene premiato lo spirito unitario, progetti chiari e candidature credibili e ben radicate, capaci quindi di interpretare le esigenze reali dei territori. Dove queste condizioni si sono realizzate, abbiamo ottenuto risultati importanti. Dove hanno invece prevalso letture parziali, miopie e personalismi, abbiamo lasciato spazio alla crescita degli avversari”.

“Adesso il nostro impegno prosegue al fianco dei candidati del centrodestra e di Forza Italia impegnati nei ballottaggi. Ci attendono due settimane decisive di lavoro e presenza sul territorio, nell’interesse delle comunità locali”.

“Per quanto riguarda la provincia di Catania – aggiunge Falcone, in veste di segretario provinciale azzurro – Forza Italia nel complesso rafforza la propria rappresentanza consiliare. A San Giovanni La Punta il nostro simbolo riafferma la sua presenza in aula nella coalizione del neo sindaco Mario Brancato, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. A Bronte registriamo un risultato positivo al fianco di Giuseppe Castiglione, con cui stiamo già lavorando a sfida del secondo turno. Voglio inoltre esprimere un apprezzamento a Cettina Foti, che a Randazzo ha affrontato una campagna elettorale impegnativa con generosità e spirito di servizio. Infine, buon lavoro ai neo sindaci di Trecastagni, Mascali, San Pietro Clarenza e Calatabiano e agli amici, eletti e non, nelle liste civiche locali”.