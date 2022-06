Palagonia, sarà ballottaggio: Astuti contro Calanducci

Si torna alle urne il 26 giugno.

1' DI LETTURA

PALAGONIA – Sarebbero bastati pochi voti a Salvatore Astuti per vincere al primo turno. Invece il muro dei consensi si è fermato al 39,47%. E così il 26 giugno a Palagonia si torna alle urne per il ballottaggio. Astuti dovrà sfidare Franco Calanducci che ha conquistato il 28,44% delle preferenze. La campagna elettorale quindi nel centro calatino andrà avanti per altre due settimane. Che il duello abbia inizio.

Ecco i risultati:



N° 1 Candidato Sindaco II Turno CALANDUCCI FRANCESCO detto FRANCO VOTI 2.479 % 28,44%

N° 2 Candidato Sindaco CAMPISI AGNESE VOTI 1.041 % 11,94%

N° 3 Candidato Sindaco FILETTI SALVATORE ANTONINO VOTI 1.755 % 20,14%