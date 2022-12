Amts, assunti venti nuovi autisti a tempo indeterminato

Il nuovo personale è entrato in servizio grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto lo scorso anno.

CATANIA – Hanno sottoscritto il proprio contratto di lavoro e sono ufficialmente parte integrante dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa. Sono i 20 nuovi autisti assunti a tempo indeterminato grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso indetto lo scorso anno, attraverso una procedura snella, per soli titoli, un modello virtuoso che ha visto in appena 25 giorni espletate tutte le pratiche con quasi 1500 partecipanti, selezionati con criteri oggettivi di valutazione per titoli ed esperienza acquisita.

Questa mattina le 20 nuove unità hanno incontrato nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti il commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, e l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. Con loro, anche la responsabile della gestione risorse umane di AMTS, Stefania Aiello.

“Vi rivolgiamo con piacere un doppio augurio, di buon lavoro e di buone feste – ha detto il commissario straordinario, Federico Portoghese, intervenendo all’incontro. – Siamo reduci, appena ieri, da un altro importante risultato sul fronte del personale, con la firma del prolungamento dell’orario di lavoro per 168 impiegati che erano precari da vent’anni. Oggi questo ulteriore investimento sulle risorse del personale che è rappresentato dalla vostra assunzione a tempo indeterminato. Siete un valore aggiunto per l’Azienda e per la Pubblica Amministrazione e devo complimentarmi per l’ottimo lavoro svolto dall’amministratore Bellavia”.

“Con il vostro ingresso ufficiale in Azienda – ha detto l’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia – sono certo che aumenteremo le buone pratiche già avviate per migliorare il servizio di trasporto pubblico in città e il nostro modello di mobilità sostenibile. Il vostro arrivo coincide con altre importanti e concrete azioni, come il rinnovo del parco mezzi, essendo già in atto da tempo la conversione dei nostri autobus in vetture elettriche. Un ulteriore obiettivo, sperando anche in nuove risorse a disposizione, sarà quello di aumentare al più presto la produzione chilometrica. Era importante e doveroso che la vostra presentazione ufficiale si svolgesse qui, nella sede storica del Comune di Catania, dove è iniziato il percorso virtuoso dell’Azienda con l’Amministrazione guidata dal sindaco Salvo Pogliese e dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi. Ogni anno procederemo con 20 nuove assunzioni, che per il momento rientrano perfettamente nel fabbisogno aziendale”.

Come per gli altri 20 colleghi assunti lo scorso anno, i nuovi autisti provengono, oltre che dal capoluogo etneo, da altre città d’Italia, come Milano, Varese, Agrigento, Palermo e uno anche da Malta; hanno maturato, esperienze precedenti in altre aziende di trasporto, sia pubbliche che private. I nuovi autisti, così, potranno indossare da subito le nuove divise del personale AMTS, presentate alla stampa e alla cittadinanza nei giorni scorsi.