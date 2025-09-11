Anas annuncia: “Dal 29 settembre riprendono i lavori lungo l’A19”

Le opere si svolgeranno su tre turni, con squadre all’opera anche nelle ore notturne

PALERMO – Lunedì 29 settembre ricominceranno alcuni lavori lungo l’autostrada Palermo-Catania, è l’annuncio da parte di Anas tramite una nota.

Su indicazione del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani – continua la nota -, che è commissario straordinario per il piano di manutenzione della A19, tutti i lavori si svolgeranno su tre turni, con squadre all’opera anche nelle ore notturne, per garantire una maggiore celerità degli interventi.

A fine mese riaprirà il cantiere di Bagheria, sulla carreggiata in direzione Palermo, dove continuerà la sostituzione dei guardrail che eleveranno i livelli di sicurezza e di servizio della “Palermo-Catania”.

Nel tratto interessato dai lavori per un’estensione di 800 metri la circolazione resta garantita sulla corsia di sorpasso. Questo provvedimento avrà una durata di due mesi e sarà necessario per effettuare la rimozione dei sottoservizi, la realizzazione di micropali a sostegno del cordolo in calcestruzzo e il rinforzo delle scarpate ed il montaggio delle barriere di sicurezza.

L’obiettivo di Anas è quello di completare in anticipo queste lavorazioni per restituire all’utenza un’autostrada sempre più moderna e sicura.

Questi cantieri, così come tanti altri in Italia, erano stati rimossi da Anas durante il periodo dell’esodo estivo per azzerare i rischi di congestionamento dell’autostrada dovuti al grande flusso di veicoli che negli ultimi mesi si è spostato dalle grandi città verso le località di villeggiatura facendo registrare dei numeri importanti lungo tutta l’Isola.