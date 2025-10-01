Anas, chiusure notturne lungo la “Catania-Siracusa”

Lavori dal 2 al 10 ottobre

CATANIA – Dal 2 al 10 ottobre, nella fascia oraria tra le 21:00 e le 6:00, verranno chiuse al traffico le rampe dello svincolo di Lentini che consentono l’ingresso all’autostrada “Catania-Siracusa”, sia in direzione Catania che in direzione Siracusa.

Il provvedimento non si applicherà durante i giorni festivi. Le stesse limitazioni al transito si avranno al km 11,500 della medesima autostrada, in direzione Catania, tra lo svincolo di Lentini e lo svincolo Zona Industriale Nord.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di eseguire i lavori di manutenzione programmata della sovrastruttura stradale. Tutte le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno per non arrecare disagi all’utenza in transito e per garantire la sicurezza delle maestranze impiegate.

Gli itinerari alternativi saranno garantiti dalla SS 114 Dir “Della Costa Saracena” e dalla SS 114 “Orientale Sicula” e verranno indicati sul posto tramite apposita segnaletica.