La comunicazione: "In entrambe le direzioni"

PALERMO – “In Sicilia, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, entro la serata di oggi saranno rimossi i cantieri di Casteldaccia, sulla carreggiata in direzione Catania, e quello di Bagheria. La A19 torna così libera dalle aree di cantiere fra Bagheria e Casteldaccia in entrambe le direzioni. Una rimozione anticipata per agevolare gli utenti per l’esodo estivo”.

Lo scrive in una nota l’Anas nazionale.