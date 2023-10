Ance Catania: “Prorogare il Superbonus per altri sei mesi”

Lo afferma il presidente Rosario Fresta

CATANIA – “Le numerose modifiche normative degli ultimi mesi hanno ulteriormente rallentato le opere in essere con il rischio di non portarle a termine entro la fine dell’anno”. Lo afferma il presidente dell’Ance Catania Rosario Fresta.

“Dopo attendente valutazioni – aggiunge – crediamo sia necessaria una proroga del Superbonus 110% e 90% per gli interventi sui condomini che permette di chiudere il quadro in modo corretto e che dia atto e valore a uno strumento dal grande potenziale, che ha permesso di rimettere in moto l’intera filiera edilizia e rilanciare l’economia del Paese post emergenza Covid”.

“Il blocco nell’acquisto dei crediti – prosegue – ha inoltre rallentamenti nell’esecuzione dei lavori nei condomini. Il décalage di aliquota in condomini in stato di esecuzione avanzata interessa molte famiglie e imprese e può tradursi in una situazione potenzialmente esplosiva, generando decine di migliaia di contenuti”.

La proroga secondo Ance Catania consentirebbe di lavorare nel segno della qualità e della sicurezza per i lavoratori. “L’ormai imminente scadenza al 31 dicembre 2023 per gli interventi sui condomini eseguiti in regime di Superbonus 110% e 90% e l’esistenza di cantieri già concretamente e ampiamente avviati – dice – Fresta – pongono all’attenzione di tutti il ​​tema sulla necessità di prevedere un prolungamento della scadenza, così da evitare una corsa forsennata che potrebbe provocare un rischio per la sicurezza dei lavoratori coinvolti e per la qualità degli interventi eseguiti”.