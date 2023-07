Ance Palermo, siglato il nuovo contratto integrativo provinciale

L'intesa firmata dai vertici dell'Associazione costruttori e i rappresentanti di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil

2' DI LETTURA

PALERMO – È stato siglato da Ance Palermo e dai rappresentanti sindacali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il rinnovo del contratto integrativo provinciale dell’edilizia della provincia di Palermo, scaduto da un anno e che avrà valore fino al dicembre 2024, incentrato su politiche di sostegno per le imprese e di welfare per i lavoratori.

Sicurezza e legalità, salute, sostenibilità ambientale e sociale e aumento salariale sono alcuni tra i punti principali dell’accordo, confermati e potenziati dalla proroga, fino al 2024, della carenza malattia e dall’incremento della tabella delle prestazioni a favore dei lavoratori, con bonus vacanza e bonus patente europea.

Il bonus vacanza prevede che la Cassa Edile riconosca al lavoratore e ad ogni familiare a carico presente nel proprio nucleo familiare, un bonus come rimborso per spese sostenute per vacanze familiari effettuate nel periodo estivo; il bonus patente europea che venga riconosciuto al lavoratore o ai familiari a carico, un contributo una tantum finalizzato all’acquisizione del patentino europeo.

“Il rinnovo di questo contratto con le ulteriori integrazioni, è la dimostrazione di una grande attenzione non solo alla parte salariale ma anche alle politiche attive di sostegno all’attività imprenditoriale – afferma Salvo Russo, vice presidente di Ance Palermo con delega sindacale -. Fornire servizi e un welfare attento permettono di accrescere nelle nostre imprese sicurezza, salute, sostenibilità ambientale e legalità”.

“Confermiamo la validità della recente contrattazione integrativa – spiega il presidente della Cassa edile Giuseppe Puccio – che ci ha permesso di affrontare sia le emergenze del periodo covid, sia l’espansione dei vari bonus. Adesso abbiamo pensato ad integrazioni alle politiche di assistenza e tutela dei lavoratori per sostenere il sistema delle imprese”.

“Il contratto ribadisce l’impostazione normativa del precedente rinnovo, fatto nel dicembre 2021, durante la pandemia. E quindi siamo soddisfatti che siano state confermate tutte le prestazioni e gli strumenti normativi già in vigore nel precedente contratto – dichiarano i segretari generali di Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese e Feneal Uil Tirrenica Pasquale De Vardo -. Per noi diventa importante governare questo andamento positivo del settore, provando a riconoscere sempre di più diritti e tutele ai lavoratori edili della provincia di Palermo. Inviteremo i lavoratori edili a recarsi presso le nostre sedi per avere ulteriori dettagli sul rinnovo contrattuale. In più, dal 1° luglio scatta l’ultima tranche di aumento dell’ultimo rinnovo contrattuale nazionale conseguito nel marzo dell’anno scorso”.