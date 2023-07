Anci, formazione per amministratori e personale degli enti locali

Un apprfondimento sulle novità legislative in corso.

PALERMO – L’Anci Sicilia promuove ulteriori incontri di approfondimento sulle novità legislative nell’ambito del proprio piano formativo destinato agli amministratori e al personale degli Enti locali siciliani. Le giornate formative, in programma per il 14, 17 e 25 luglio alle ore 10,30 in modalità digitale, saranno incentrate sulle principali novità normative in tema di: fiscalità locale, assunzione di personale per i servizi sociali e organizzazione delle attività contabili del PNRR .

“Gli incontri si pongono l’obiettivo di esaminare le nuove norme che riguardano la gestione dei tributi locali per il 2023, esperto in organizzazione Enti locali che interverrà sulle principali novità in materia di assunzioni di assistenti sociali finanziate dal Ministero del Lavoro dal Fondo di solidarietà e di concorsi dettate dal dl 44/2023 cd rafforzamento delle capacità amministrative ea Daniela Ghiandoni, docente ed esperta di finanza locale , che approfondirà argomenti come l’attività di separazione contabile e le semplificazioni contabili previste per il PNRR e l’organizzazione delle attività di gestione e di monitoraggio delle risorse.