Ancora incendi nel Palermitano, Canadair in azione ad Altofonte

Sospesa la fornitura dell'energia elettrica per motivi precauzionali per poter effettuare i lanci di acqua

ALTOFONTE – Ancora incendi nel Palermitano. In azione da questa mattina canadair ed elicotteri nel bosco a ridosso di Altofonte, nel Palermitano. La zona di valle Fico brucia da due giorni. L’unica buona notizia, secondo quanto fanno sapere dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, è che il rogo appare oramai circoscritto.

Dall’alba sono in azione un canadair e un elicottero della forestale per effettuare altri lanci e spegnere definitivamente gli ultimi focolai. E’ stata spenta, per motivi precauzionali, la linea elettrica della zona per poter effettuare i lanci in sicurezza.

Domati gli incendi a Borgetto, a monte Gradara, dove per 48 ore il fuoco ha imperversato divorando ettari ed ettari di macchia mediterranea. Ieri è tornata percorribile la statale 186 che collega Partinico e Borgetto con Monreale.