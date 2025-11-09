Ancora maltempo in Sicilia, ma cambia tutto con l’estate di San Martino

Sull'Isola temeprature fino a 24 gradi. Ecco quando

Un ciclone presente sul mar Tirreno continua a mantenere piuttosto instabili le condizioni meteo su parte dell’Italia; dalla prossima settimana però ci attende un drastico cambiamento. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma l’attuale fase di maltempo, a tratti molto intenso, su parte dei settori adriatici e sulle regioni del Sud dove nelle prossime ore sono previste ulteriori piogge anche a carattere temporalesco.

Le precipitazioni colpiranno in particolare Sardegna, Sicilia (qui anche con veri e propri nubifragi), Campania, Calabria, Basilicata e Puglia. Locali piovaschi interesseranno ancora Marche, Abruzzo e basso Lazio. Diverso al Nord e sulle altre regioni del Centro dove continua una fase più tranquilla e anche soleggiata.

La svolta

Decisa svolta è attesa nel corso della prossima settimana con l’Estate di San Martino, afferma Gussoni. “Dopo le ultime piogge attese nel corso di Lunedì 10 Novembre al Sud, le condizioni meteo sono previste in netto miglioramento, grazie all’avanzata di un vasto campo di alta pressione, supportato da masse d’aria di origine subtropicale”, spiega l’esperto de iLMeteo.it.

“Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori oltre al tanto sole ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature, con valori fino a 22/24°C in Sicilia e Sardegna. Al Nord invece, soprattutto in pianura, dovremo fare i conti con l’altra faccia della medaglia degli anticicloni autunnali e invernali, ovvero con la formazione di foschie e nebbie anche compatte, destinate a formarsi specie dopo il tramonto e al primo mattino. Su questi settori farà piuttosto freddo specie durante le ore notturne”, dice Gussoni.

Le previsioni per le prossime ore

Almeno fino al weekend successivo (15-16 Novembre) non sono previsti scossoni particolari. Nella seconda metà di novembre, imvece, masse d’aria provenienti dal Polo Nord potrebbero scendere verso il cuore del Vecchio Continente e, successivamente, raggiungere anche il nostro Paese.

NEL DETTAGLIO Domenica 9. Al Nord: sereno, locali nebbie sulle basse pianure. Al Centro: piogge su molte regioni; più sole in Toscana e Umbria. Al Sud: maltempo con piogge. Lunedì 10. Al Nord: sereno, nebbie o nubi basse in pianura. Al Centro: tempo stabile, spesso soleggiato. Al Sud: residuo maltempo sul basso Tirreno. Martedì 11. Al Nord: soleggiato, locali nebbie su basse pianure. Al Centro: prevalenza di sole e nubi. Al Sud: soleggiato, venti deboli dai quadranti settentrionali. Tendenza: arriva l’alta pressione con l’Estate di San Martino.