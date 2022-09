Ancora polemiche sulla fiamma tricolore di Fratelli d’Italia

letta chiede a Meloni di toglierla

ROMA – Torna la polemica sul simbolo di Fratelli d’Italia. Il segretario del Pd Enrico Letta

chiede a Giorgia Meloni di togliere la fiamma tricolore dal. Lo fa al Festival della Tv di Dogliani rispondendo al direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, in un’intervista

riportata dal quotidiano.

“Non solo è una cosa inspiegabile – afferma -, ma lo è anche il motivo per cui quel simbolo non

l’abbiano mai cambiato. Un problema oggettivo. La marcia su Roma fu possibile perché qualcuno non fece fino in fondo il proprio dovere”. E dice poi che le alleanze sono fondamentali anche per

evitare che una vittoria con i due terzi permetta di cambiare la Costituzione con il presidenzialismo.