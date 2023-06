L'incidente era avvenuto lunedì.

TRAPANI. Ancora una vittima del lavoro nelle campagne di Trapani. Si è appresa in queste ore la morte di un agricoltore coinvolto lunedì pomeriggio in un incidente mentre lavorava su di un trattore in un terreno di sua proprietà nelle campagne di Salaparuta. La vittima è Enzo Nastasi di Partanna. Ancora incerta la dinamica dell’incidente, l’uomo è finito schiacciato sotto il mezzo agricolo. Le indagini vengono condotte dai carabinieri