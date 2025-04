Andrea Riccardi a Catania per una Catechesi Quaresimale sulla Pace

Fondatore della Comunità di Sant'Egidio e già ministro degli Esteri

CATANIA – La Diocesi di Catania è lieta di annunciare che mercoledì 9 aprile ospiterà una catechesi quaresimale dal titolo “Quale speranza per la pace in Europa e nel mondo“, tenuta dal professor Andrea Riccardi.

Andrea Riccardi, nato a Roma nel 1950, è uno storico di fama internazionale, noto per i suoi studi sulla Chiesa in età moderna e contemporanea. Nel 1968 ha fondato la Comunità di Sant’Egidio.

Riccardi ha svolto un ruolo di mediazione in diversi conflitti, contribuendo al raggiungimento della pace in paesi come Mozambico, Guatemala, Costa d’Avorio e Guinea. Nel 2009 gli è stato conferito il Premio Carlo Magno per il suo straordinario impegno civile in favore di un’Europa più umana e solidale. Dal 2015 è Presidente della Società Dante Alighieri.

La catechesi si terrà mercoledì 9 aprile alle ore 19:45 presso la Basilica Cattedrale di Sant’Agata. Andrea Riccardi sarà disponibile per rispondere alle domande e rilasciare interviste a partire dalle ore 19:20.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.