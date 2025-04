Bagheria, tragico scontro tra auto e moto: morto un 23enne

È deceduto all'ospedale Civico, si chiamava Andrea Santalucia

BAGHERIA (PALERMO) – Tragico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 19 aprile, a Bagheria in via Filippo Buttitta. A scontrarsi un’auto, una Lancia Y, e uno scooter, Honda Sh, che era guidato dal 23enne Andrea Santalucia deceduto all’ospedale Civico di Palermo.

Le condizioni del giovane, sin da subito, non sono sembrate delle migliori, per questo i sanitari del 118 arrivati sul posto l’hanno trasferito immediatamente in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

L’incidente, avvenuto all’incrocio con via Leoncavallo, tra i due mezzi è stato violento e potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza, ma questo è al vaglio delle forze dell’ordine.

Lo scooter è scivolato per diversi metri, mentre Santalucia è finito sotto l’automobile.

Sul posto i carabinieri che hanno effettuati i rilievi ed i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto a Santalucia, poi trasferito in ospedale dove, purtroppo, è deceduto.