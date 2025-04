Tragedia sulla Catania-Messina: minivan si ribalta, una vittima

Nell'incidente anche otto feriti

CATANIA – Incidente mortale sulla A18 Catania-Messina. Un minivan con nove persone a bordo, tutte di nazionalità marocchina e dirette verso Messina e poi a Vibo Valentia, si è ribaltato al chilometro 56, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo. Una donna di settanta anni ha perso la vita e dodici passeggeri hanno riportato ferite di varia gravità.

L’incidente, avvenuto intorno all’una di notte, ha visto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le persone dal mezzo, e di diverse ambulanze, supportate dall’elisoccorso per il trasporto rapido dei feriti negli ospedali di Catania, Acireale e Taormina.

Autostrada chiusa e indagini in corso

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con l’uscita obbligatoria fissata a Giarre, causando notevoli disagi alla circolazione. La polizia stradale ha avviato le indagini per fare luce sulla dinamica precisa dell’incidente e accertare le cause del ribaltamento del minivan.

Nella notte di Pasqua un incidente mortale anche a Bagheria, nel palermitano.