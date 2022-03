Anello: “Scoma candidato autorevole per la città di Palermo”

“Troppi tatticismi hanno stancato i palermitani“

PALERMO – La corsa alla poltrona di sindaco di Palermo sta creando degli strappi nelle coalizioni. Il centrodestra sembra arrivato ad un punto di rottura. La Lega, con Vincenzo Figuccia, è andata all’attacco di Fratelli d’Italia che continua a sostenere Carolina Varchi, il Carroccio invece porta avanti il nome di Francesco Scoma.

Proprio Figuccia ieri ha invitato Giorgia Meloni a “scendere dal piedistallo” e dialogare per le Amministrative e le Regionali.

Anche il consigliere Alessandro Anello, sempre in forza alla Lega, spinge per Francesco Scoma candidato sindaco: “Troppi tatticismi sul nome del candidato sindaco del centrodestra hanno stancato i palermitani. Nessun partito può ergersi ad asso pigliatutto, va mantenuto un equilibrio per convergere su un primo cittadino che sia la sintesi di una alleanza vincente sul centrosinistra targato Orlando. La Lega a Palermo ha scelto e può contare su un candidato sindaco autorevole come Francesco Scoma, ma al di là dei vari nomi che le forze della coalizione possano mettere sul tavolo adesso che siamo all’ultimo miglio serve da parte di tutti la massima collaborazione, prendendo realmente coscienza che solo uniti si può costruire un governo davvero solido per Palazzo delle Aquile”.

Anello annuncia anche una che autosospensione da coordinatore della Lega per la Città metropolitana di Palermo. “Dalla prossima settimana, secondo quanto stabilito dal partito e in accordo con il segretario regionale Nino Minardo, – afferma – mi autosospenderò dall’incarico in vista della corsa a Palazzo delle Aquile. Sarò in campo come candidato per il Consiglio comunale, un impegno che continua e rappresenta una sfida da affrontare con sempre maggiore entusiasmo e consapevolezza forte dell’esperienza maturata in tanti anni di politica attiva in città”.

