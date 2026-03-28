Angelina Mango torna live in Sicilia in estate: tappe a Palermo e Taormina

Saranno nove le serate dal vivo in tutta Italia

PALERMO – Dopo il tour nei teatri, tutto sold out in pochissimi giorni, che si concluderà questa sera con l’ultima data a Milano, Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo con Nina canta nei teatri d’estate, 9 date nei mesi estivi annunciate ieri sera durante la prima delle due date al Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Tra gli appuntamenti annunciati, le due tappe con cui il tour toccherà la Sicilia. La prima data si terrà a Palermo il 22 luglio al Teatro di Verdura, dove l’artista sarà protagonista sul palco del Dream Pop Fest organizzato da Puntoeacapo S.r.l. in collaborazione con il Comune di Palermo.

La seconda tappa sarà a Taormina (ME) il 24 luglio al Teatro Antico, nel calendario della rassegna internazionale Festival Taormina Arte. L’evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia in collaborazione con Puntoeacapo Srl.

I biglietti per gli spettacoli saranno disponibili dalle ore 12 di lunedì 30 marzo.

Con Nina canta nei teatri d’estate, Angelina Mango porterà ancora una volta il pubblico a rivivere i suoi brani in un’atmosfera intima di condivisione, che prenderà forma in luoghi in cui musica, arte e natura si uniscono, per dar vita a spettacoli unici e suggestivi tra anfiteatri, teatri all’aperto, castelli, piazze d’armi e una cava.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, inizierà il 17 luglio al Teatro Romano di Verona, per poi proseguire con le date di Caserta(20 luglio – Belvedere di San Leucio), Palermo (22 luglio – Teatro di Verdura), Taormina (24 luglio – Teatro Antico), Porto Recanati (28 luglio – Arena Beniamino Gigli), Roma (30 luglio – Cavea), Castiglioncello (2 agosto – Castello Pasquini – Summer Festival), Assisi (5 agosto – La Rocca), per concludersi a Matera (8 agosto – Cava del Sole). Per info e biglietti: https://www.livenation.it/angelina-mango-tickets-adp1428302.

Il tour estivo segna il proseguimento del percorso iniziato con Nina canta nei teatri d’estate, che si concluderà questa sera al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Le dodici date, esaurite in pochissimo tempo, hanno confermato il rapporto profondo che lega Angelina al suo pubblico, che l’ha accolta con partecipazione e calore. Lo show ha rappresentato la naturale estensione dell’album caramé: un viaggio “intimo e suonato” insieme, senza filtri, che immerge gli spettatori nel percorso creativo da cui sono nate le sue canzoni, quasi fossero idealmente seduti accanto a lei in studio o a casa. Angelina è stata affiancata da sette musicisti che l’hanno accompagnata nella riscrittura del linguaggio del pop.

A conclusione del tour Nina canta nei teatri, Angelina Mango ha pubblicato a sorpresa quattro tracce riarrangiate, melodrama – caramé live version, la noia – caramé live version, che t’o’ dico a fa’ – caramé live version e smile – caramé live version, registrate durante le prove generali del tour NINina canta nei teatri, che si aggiungono all’album caramé.

Le quattro tracce rappresentano una parte fondamentale nel percorso di Angelina Mango e riprendono vita in una nuova veste, in cui ogni suono nasce dalle mani dell’artista: Angelina ha infatti riarrangiato personalmente i brani, adattandoli alla dimensione teatrale dello show e portandole a sposarsi perfettamente con le sonorità del suo ultimo album caramé. Con queste tracce, l’artista offre la possibilità di rivivere le emozioni e l’atmosfera del tour, restituendo l’intimità e l’autenticità di un live capace di creare un legame diretto con il pubblico. Sul palco,

L’album caramé – pubblicato a sorpresa ad ottobre – è uscito a un anno e mezzo di distanza da poké melodrama, il primo album della cantautrice pubblicato il 31 maggio 2024. Il titolo compone anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione. E il “me” del titolo è anche Angelina che ha scritto e prodotto tutti i brani dell’album, affiancata più volte dal fratello Filippo.

Con lei, alla produzione anche Giovanni Pallotti. Nel disco, anche amici stretti e altri artisti, come Madame, Calcutta, Dardust, Mr. Monkey e Henna, che hanno compreso esattamente il senso di questo lavoro.

LE DATE – NINA CANTA NEI TEATRI D’ESTATE

17 luglio 2026 – Verona – Teatro Romano

20 luglio 2026 – Caserta – Belvedere di San Leucio

22 luglio 2026 – Palermo – Teatro di Verdura

24 luglio 2026 – Taormina – Teatro Antico

28 luglio 2026 – Porto Recanati – Arena Beniamino Gigli

30 luglio 2026 – Roma – Auditorium Parco della Musica (Cavea)

02 agosto 2026 – Castiglioncello – Castello Pasquini

05 agosto 2026 – Assisi – La Rocca

08 agosto 2026 – Matera – Cava del Sole