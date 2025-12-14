Annalisa per la prima volta live a Messina: 12 maggio al Palarescifina

Il nuovo tour parte il prossimo 23 aprile

MESSINA – Dopo il trionfo del tour Capitolo I, che ha registrato un successo straordinario di pubblico e critica conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera – 13 dicembre – dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “Ma noi siamo fuoco – Capito II – Palasport 2026”.

Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera. Tra queste, “Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Messina con un appuntamento attesissimo il 12 maggio al Palarescifina.

Lo show sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina guidato dal Sindaco Federico Basile.

“Un nuovo evento di grande richiamo che va ad arricchire il calendario del 2026 e che conferma la crescita di Messina come città della musica e dei grandi eventi – dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –. Il concerto di Annalisa rappresenta un’ulteriore occasione di attrattività per la città. Il PalaRescifina è pronto ad accogliere artisti di livello nazionale e un pubblico sempre più ampio, con positive ricadute anche sul tessuto economico locale”.

Tra i momenti più significativi del tour, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “Arena Milano”, il nuovo spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim. Arena Milano progettata da David Chipperfield Architects e Arup unisce architettura contemporanea e tecnologia avanzata diventando un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live del futuro.

“Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live anche a Mantova, Pesaro e al Palasport di Genova, la sua città, ampliando ulteriormente il suo dialogo con il pubblico e raggiungendo nuove città con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica.

Il tour prende il nome, come quello appena concluso, dall’ultimo album della cantautrice “Ma io sono fuoco” (Atlantic/warner Music Italy) uscito il 10 ottobre, ha debuttato direttamente al n. 1 della classifica di vendita e ha raggiunto da poco la certificazione ORO per le vendite.

52 Platini e 15 Oro Annalisa ha segnato una serie di record in questo 2025 : è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno. Recentemente ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”.

Il suo ultimo singolo “Esibizionista” unisce ironia pungente, disincanto scanzonato.

Se in questo brano la sua autrice mette in scena seduzione, inganno e presa di coscienza con ironia, stile e provocazione, raccontando senza sconti episodi di vita noti a tutti, il videoclip ufficiale diretto da Byron Rosero ne amplifica il messaggio attraverso un immaginario potente, simbolico e dichiaratamente cinematografico. Il brano è uscito anche in una versione remix realizzato dalla dj e producer internazionale Deborah De Luca e nella “Upside Down Version”.