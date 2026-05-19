Anniversario della strage di Capaci, le iniziative dell’Anm a Palermo

Il programma

PALERMO – L’Associazione Nazionale Magistrati ha organizzato una serie di iniziative per commemorare il 34esimo anniversario della strage di Capaci costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e agli agenti della scorta.

Mercoledì 20 maggio, alle 12.00, al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Palermo, sarà presentata “Scie di Memoria”, l’opera realizzata dalla giovane illustratrice palermitana Elenoiret e donata all’ANM Palermo. L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni attraverso il linguaggio dell’arte e della comunicazione contemporanea.

Il 22 maggio si terranno, invece, due iniziative dedicate al rapporto tra sport, legalità e contrasto alle mafie, tra Monreale e Corleone. La giornata si aprirà a Monreale, dalle ore 10.30 alle 13.00, presso il Centro Maria Immacolata, con il convegno “Le mafie nello sport – Lo sport contro le mafie”, organizzato in collaborazione con la Pastorale dello Sport dell’Arcidiocesi di Monreale, la Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport e la rete di magistrati “Sport e Legalità”.

L’incontro rappresenterà un momento di riflessione e approfondimento su un tema di grande attualità: le infiltrazioni mafiose nel mondo sportivo. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’ANM Palermo Carlo Hamel e del presidente della Corte d’Appello di Palermo Antonio Balsamo, interverranno, tra gli altri, l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi e il procuratore generale di Palermo Lia Sava.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 presso il campo sportivo comunale di Corleone, si svolgerà il “Trofeo Sport e Legalità”, triangolare di calcio a 11. Il 23 maggio, insieme a Rete per la Cultura Antimafia nella scuola e consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ci sarà una manifestazione davanti al Tribunale, in piazza Vittorio Emanuele Orlando con interventi di studenti e performance musicali.