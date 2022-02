‘Anomalia sul suo conto’, le Poste: attenti al messaggio truffa

Avvertimento sul sito di Poste Italiane per difendersi dai tentativi di frode via sms o whatsapp

ROMA – “Gentile cliente, ci risulta una anomalia sul suo conto, la invitiamo a cliccare al seguente link…”. Attenzione a questo messaggio che in tanti stanno ricevendo in queste ore via sms o whatsapp. Si tratta di un tentativo di truffa, non tenete in considerazione il messaggio e non cliccate sul link inviato. A mettere in guardia i cittadini c’è una comunicazione sul sito di Poste Italiane in cui è stata creata una sezione per mettere in guardia i clienti dalle truffe. “Attento alle truffe dei falsi operatori di call center di Poste! – si legge – Poste e PostePay non chiedono mai le tue credenziali di accesso e i codici di sicurezza attraverso link inviati via SMS o al telefono, né di installare APP come strumento per la sicurezza”.