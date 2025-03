Antonello Calia è il nuovo segretario regionale di Azione

Eletto all'Assemblea di Palermo

PALERMO – È Antonello Calia il nuovo segretario regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. A eleggerlo a Palermo, all’hotel ‘Ai Cavalieri’, i delegati siciliani riuniti a congresso. Presenti, oltre ai segretari provinciali eletti il mese scorso, Giangiacomo Palazzolo e Sonia Alfano in rappresentanza della delegazione nazionale.

Il congresso regionale di Azione

Palazzolo e Alfano, si legge in una nota, “hanno evidenziato la necessità di radicare il partito in ogni singolo comune per concorrere già alle prime elezioni amministrative attraverso il proprio simbolo e candidati che credano nel progetto di Azione”.

Tra i temi principali della mozione di Calia, più volte interrotto dall’applauso dei presenti, la sanità, le infrastrutture, il turismo, energia e cultura, la partecipazione. “In un periodo storico di grande trasformazione, la politica ha il compito di rispondere alle sfide sociali, economiche e culturali con soluzioni concrete, moderne e inclusive – ha detto Calia -. Azione rappresenta un’opportunità per tutti coloro che credono in un’Italia fondata su riforme coraggiose e su una visione europea di crescita e sostenibilità”.

“Il primo atto del nuovo direttivo regionale – continua la nota – sarà quello di formalizzare al presidente della Regione Siciliana l’impegno di un partito che, seppur fuori dalla rappresentanza regionale, vuole contribuire alla crescita della territorio con competenza e posizioni coraggiose”.

Aggiunge Roberto Lannino, segretario a Palermo e “padrone di casa” del congresso regionale: “Come comunità abbiamo l’esigenza di credere senza esitazione negli obiettivi che ci stiamo prefissando, ripartendo dai valori comuni, dall’entusiasmo ma soprattutto dalle ambizioni di ogni singolo tesserato e simpatizzante. Finalmente Azione può rinascere in Sicilia, in ogni comune di ogni provincia, con l’impegno a tempo indeterminato di una classe dirigente rinnovata, che rompe fermamente con il recente passato, prendendo le distanze dallo stile di coloro che hanno mortificato il partito per raggiungere obiettivi personali a discapito della credibilità di un intera comunità. Da oggi Azione sia finalmente sinonimo di lealtà”. Eletto presidente regionale Luca Martino del Provinciale messinese.