Antonio Purpari lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

Ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel partito in Sicilia
PALERMO – Dopo 12 anni di militanza con ruoli dirigenziali, Antonio Purpari lascia la Lega, e con lui il suo gruppo di Palermo, per aderire a Futuro nazionale del generale Vannacci.

“Ho preso questa decisione molto sofferta non riconoscendomi più in un partito che quanto meno nella mia regione sembra solo un contenitore senza anima e senza radici. Mi dispiace lasciare tanti amici, specialmente al di là dello Stretto, ma non riesco più a stare in una casa che non riconosco più mia, in un partito cambiato profondamente a cui avevamo aderito con entusiasmo per cambiare il vecchio modo di fare politica, ma che oggi ha perso quelle caratteristiche che riecheggiava nell’immaginario dalla ruspa”, dice Purpari.

I ruoli ricoperti da Purpari nella Lega

Antonio Purpari nella Lega è stato vice segretario organizzativo regionale, responsabile del dipartimento salute, responsabile dell’accademia federale in Sicilia, delegato della lista Lega Salvini premier per il collegio Isole alle elezioni europee del 2019.

