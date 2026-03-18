ANVUR, on line gli avvisi per la selezione di Presidente e Consiglio Direttivo

ROMA (ITALPRESS) – Pubblicati gli avvisi del Comitato di selezione per la raccolta delle candidature ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Lo comunica ANVUR. Le candidature potranno essere presentate entro il 7 aprile 2026, alle ore 18, secondo le modalità e i requisiti indicati negli avvisi.

Di seguito i link

Avviso n. 3854 del 17 marzo 2026 (Presidente)https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3854-del-17-03-2026

Avviso n. 3853 del 17 marzo 2026 (Consiglio Direttivo) https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-3853-del-17-03-2026

– foto ufficio stampa ANVUR –

(ITALPRESS).