Anziana spara colpi di pistola dal balcone per festeggiare il capodanno VIDEO

La notte di Capodanno, tradizionalmente caratterizzata da festeggiamenti e fuochi d’artificio, quest’anno ha avuto un risvolto piuttosto insolito. Un video, diventato virale, sta suscitando dibattito e preoccupazione sui social media e oltre. Il filmato in questione, segnalato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, mostra una scena alquanto inusuale: un’anziana si affaccia dal balcone della sua abitazione e spara cinque colpi di pistola in aria. Secondo quanto riportato, l’arma utilizzata sembrerebbe essere una pistola a salve, impiegata dalla donna per “celebrare” l’arrivo del nuovo anno.

La notte di Capodanno negli anni, è stata segnata da episodi di violenza in diverse città italiane. Donne colpite da colpi di pistola. Diverse persone, tra cui anche minori, ferite per i botti esplosi.

Colpi di pistola a capodanno e tragedie in tutta Italia

In Italia, ci sono stati numerosi episodi tragici durante i festeggiamenti di Capodanno: Un bambino ha perso un occhio a causa dell’esplosione di un petardo​​. Giovani e adulti che ha perso l’uso della mano o occhi a causa dello scoppio di petardi​​. Gravi incidenti sono avvenuti anche ad Afragola e Milano. Nella città campana, la notte di San Silvestro tra il 2023 e il 2024, una donna 45enne ha perso la vita a causa di ​un proiettile​. Nel capoluogo lombardo, un 25enne è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco durante i festeggiamenti di San Silvestro​​.

Inoltre, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per 703 incendi in tutto il bel Paese, con il numero maggiore di interventi in Emilia Romagna​​.

