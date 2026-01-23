84enne malato di Alzheimer fugge in auto: “Voleva andare a trovare i genitori”

L'anziano è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi di Pont-Saint-Martin

Un uomo di 84 anni, residente a Ivrea e affetto da Alzheimer, si è allontanato dalla propria abitazione alla guida della sua auto. L’anziano si è messo in viaggio convinto di dover raggiungere i genitori, deceduti da molti anni.

A lanciare l’allarme è stata la moglie, che, temendo per l’incolumità del marito, ha contattato i carabinieri di Ivrea. La donna ha riferito che il consorte, approfittando di un momento di distrazione, era riuscito ad entrare in possesso delle chiavi della macchina e si era allontanato con l’intenzione di tornare nella casa dei genitori.

Le ricerche condotte dai militari dell’Arma

Dopo la chiamata, la moglie si è recata personalmente in caserma, mentre nel frattempo venivano attivate le operazioni di ricerca. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le procedure, raccogliendo le informazioni utili sul veicolo, tra cui targa e modello, e predisponendo un piano di intervento sul territorio.

Le pattuglie della compagnia locale sono state inviate lungo le principali direttrici di traffico, sotto il coordinamento della Centrale Operativa, che è riuscita anche a individuare la posizione dell’auto grazie al segnale GPS installato dal sistema assicurativo del mezzo.

Anziano affetto da Alzheimer ritrovato in stato confusionale

Dopo circa quaranta minuti dall’avvio delle ricerche, l’anziano è stato rintracciato. L’auto è stata intercettata nei pressi di Pont-Saint-Martin, centro situato al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta.

L’uomo si trovava in evidente stato confusionale, ma non presentava problemi sanitari. I carabinieri lo hanno quindi accompagnato nuovamente presso la sua abitazione, dove è stato riaffidato alla moglie.

