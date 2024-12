Anziano aggredito a colpi di pietra, “ha paura, va tutelato”

Il caso denunciato dal suo legale

PATTI (MESSINA) – È da poco tornato a casa. Porta ancora i segni della brutale aggressione subita la scorsa estate. Lucio Mugavero, 85 anni, è stato colpito con una grossa pietra.

L’anziano ha denunciato la persona che lo avrebbe aggredito. Si è rivolto all’avvocato Stefano Giordano secondo cui, si tratterrebbe di un caso da “codice rosso” che avrebbe dovuto fare scattare delle tutele speciali e immediate per le vittime. Ed invece non è stato adottato alcun provvedimento.

Per questo ha scritto alla Procura di Patti, alla Procura generale di Messina, al Comando provinciale dei carabinieri e alla questura.

La ricostruzione dell’aggressione

Bisogna salvaguardare l’incolumità azzerando il rischio di nuovi pericolosi contatti tra il presunto aggressore e la vittima come quello avvenuto lo scorso 25 agosto in contrada Romei a Mistretta.

Mugavero di buon mattino era stato nella sua campagna. Al rientro si è fermato ad una fontana per riempire l’acqua. Ed è qui che un uomo si è avvicinato. “Chi ci fai ca (che cosa ci fai qua)?”, poche parole seguite da più colpi con una grossa pietra.

L’anziano si è accasciato a terra. L’aggressore è scappato. Mugavero è riuscito a salire sull’abitacolo del suo fuoristrada e ha chiamato il nipote che abita lì vicino. Poi la corsa in ospedale.

Le ferite dopo l’aggressione

Ha riportato la frattura dello zigomo e del braccio, un trauma cranico, lesioni al volto e in altre parti del corpo che lo hanno costretto ad un lungo ricovero in ospedale.

Il legale nel suo esposto ritiene che la violenza dei colpi inferti configuri l’ipotesi di tentato omicidio e chiede tutela per il suo assistito.