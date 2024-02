Ha ricevuto anche una telefonata da un sedicente operatore del servizio antifrode

Ha trasferito, inconsapevolmente, 241mila euro sui conti correnti di terzi dopo aver ricevuto un sms che, almeno apparentemente, era riconducibile al servizio clienti della sua banca. La vittima è un uomo di 80anni di Milano. L’uomo era stato avvisato di un attacco informatico sul suo telefono e sui conti collegati.

Dopo circa un anno di indagini, coordinate dalla procura di Milano, la polizia ha eseguito diciotto perquisizioni tra Toscana e Campania a carico di altrettante persone indagate, in concorso tra loro per truffa aggravata.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la truffa. Dopo l’sms, contenente un link per avviare la fantomatica procedura di messa in sicurezza del capitale, la vittima ha ricevuto la telefonata di un sedicente operatore del servizio antifrode della propria banca, un uomo che lo ha indotto a spostare tutti i propri risparmi verso conti ritenuti sicuri, questo per interrompere i prelievi non autorizzati. I trasferimenti di denaro sono avvenuti attraverso diversi bonifici eseguiti verso conti italiani. Gli accertamenti svolti dal Cosc Lombardia hanno consentito agli investigatori di risalire a 18 soggetti (7 residenti nell’Agro aversano, 8 a Napoli, 2 a Battipaglia e uno a Livorno).

Le perquisizioni informatiche sui dispostivi sequestrati agli indagati hanno fornito agli inquirenti importanti riscontri sulla vasta portata dell’attività delinquenziale, quindi interessanti spunti per la prosecuzione e l’ampliamento delle indagini.