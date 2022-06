Anziano si masturbava alla fermata del bus, arrestato

In prossimità c'erano anche dei minori

TRAPANI – Gli agenti della Squadra mobile di Trapani hanno arrestato un 60enne per atti osceni in presenza di una minorenne, in prossimità di una fermata dell’autobus a breve distanza da alcuni edifici scolastici. I poliziotti, notata la presenza dell’uomo, da loro conosciuto in quanto già in precedenza si era reso protagonista di gesti analoghi, hanno iniziato a pedinarlo fino a quando lo hanno visto fermarsi in prossimità di un istituto scolastico, accanto ad un marciapiede.

In seguito, a brevissima distanza da un’alunna minorenne in attesa dell’arrivo di un autobus, ha iniziato a compiere delle oscenità lasciando lo sportello della propria vettura semi aperto. Gli agenti lo hanno bloccato e tratto in arresto per atti osceni aggravati. Il provvedimento cautelare, su richiesta della locale Procura, è stato convalidato dal gip che ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel luogo di residenza. Continuano le indagini curate dagli investigatori della Polizia di Stato, finalizzate a meglio delineare i contorni della vicenda e a verificare se l’uomo possa essere coinvolto in ulteriori analoghi episodi.