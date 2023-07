“Fatemi tornare a casa”, la Polfer aiuta un anziano smarrito

L'uomo si è rivolto agli agenti in servizio alla Stazione centrale

1' DI LETTURA

CATANIA – Un uomo anziano smarrito si è rivolto agli agenti di Polizia della stazione centrale di Catania chiedendo un aiuto per tornare a casa e ricongiungersi con il figlio.

Anziano smarrito, gli accertamenti

L’uomo, un cittadino statunitense di 72 anni e malato, ha dichiarato di aver smarrito i soldi e i documenti tanto da non avere i mezzi per far rientro negli Stati Uniti. I poliziotti hanno subito contattato il Consolato americano di Napoli per procedere all’identificazione e a un eventuale rientro negli USA.

In attesa del completamento degli accertamenti, tramite la locale Caritas, gli agenti hanno assicurato un alloggio e vitto al malcapitato.

L’affidamento

Dagli accertamenti comunicati successivamente dal Consolato, è emerso che il figlio dell’anziano abitava in Sicilia. Il quale, una volta contattato, si è recato presso gli uffici della Polfer di Catania per l’affidamento del padre.