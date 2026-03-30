 Anziano trovato morto nel Piacentino, moglie e figlio arrestati
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Anziano trovato morto a ottobre nel Piacentino, moglie e figlio arrestati

Castelsangiovanni
Accusati di maltrattamento e sequestro, il figlio anche di omicidio volontario
CASTELSANGIOVANNI
di
1 min di lettura

PIACENZA – A Castelsangiovanni, nel Piacentino, i carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza su richiesta della Procura, nei confronti di due indagati: la moglie e il figlio di Luigi Alberti, l’anziano di 85 anni trovato morto in casa il 25 ottobre 2025.

“Le indagini – riferiscono i carabinieri – hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all’anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona (entrambi i familiari) e omicidio volontario aggravato (accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima)”.

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