Tampone? No! Ecco l’app che riconosce il covid dalla tosse

I test hanno dato risultati incoraggianti

Si chiama ResApp ed è sviluppata da ResApp Health Limited, realtà leader nel settore della salute digitale e specializzata nello sviluppo di applicazioni per smartphone finalizzate alla diagnosi e alla gestione delle malattie respiratorie. L’azienda ha annunciato la propria tecnologia in grado di riconoscere le malattia respiratorie come la polmonite o l’asma è stata testata anche per Covid-19, con risultati sono incoraggianti.

L’azienda ha condotto uno studio clinico su un campione di 741 soggetti, di cui 446 positivi al nuovo coronavirus. L’app si è dimostrata uno strumento particolarmente efficace nel riconoscere i casi di positività, con una precisione del 92% (che se confermata da ulteriori studi supererebbe, quindi, quella garantita dai tamponi antigenici rapidi), rilevando con eguale efficacia sia le infezioni riconducibili alla variante Delta, sia quelle dovute alla variante Omicron.

Ma come fa un’app a capire se siamo malati di Covid-19? La chiave è legata alla tecnologia di screening del suono messa a punto dall’azienda e capace, attraverso il microfono dello smartphone e il machine learning, di riconoscere le problematiche polmonari a partire dalla tosse dei malati. Con ciò, ovviamente, l’utilità dell’app si restringe ai casi sintomatici della malattia: gli asintomatici, non sviluppando la tosse né complicanze polmonari di alcun (per definizione, in assenza di sintomi), sono impossibili da rintracciare se non con il tampone.