Tra gli indagati ci sarebbero anche dei funzionari del Comune della Capitale

ROMA – La Guardia di Finanza sta effettuando una serie di perquisizioni, anche in Campidoglio, nell’ambito di una indagine della Procura di Roma per corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nell’ambito di appalti per il rifacimento del manto stradale e che riguarderebbe anche fondi per il Giubileo.

Tra gli indagati ci sarebbero anche dei funzionari del Comune della Capitale.