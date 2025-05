L'indagine condotta dalla Squadra Mobile

AGRIGENTO – I poliziotti della squadra mobile di Agrigento hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque indagati (due dei quali in carcere e tre ai domiciliari). L’inchiesta ipotizza un giro di appalti truccati in cambio di tangenti.

In carcere sono finiti Diego Caramazza, 44 anni, e Luigi Sutera Sardo, 58 anni (ex assessore di Favara ed ex consigliere provinciale), entrambi di Favara. Ai domiciliari sono finiti, invece, Sebastiano Alesci (ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Ravanusa), 67 anni, di Licata, Carmela Moscato, 65 anni e Federica Caramazza, 36 anni, rispettivamente mamma e figlia.

Gli indagati a piede libero

Oltre ai cinque arrestati, tutti imprenditori tranne Alesci, ci sono altri 8 indagati fra tecnici e funzionari pubblici. Tra gli appalti “pilotati” figurerebbero i lavori di manutenzione straordinaria della provinciale 19 Salaparuta-Santa Margherita Belice, la riqualificazione e ristrutturazione dello stadio “Dino Liotta” di Licata e il primo stralcio della ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento, dal valore di oltre 37 milioni di euro.

Le irregolarità sarebbero emerse anche dalle segnalazioni dell’Anac. Il mancato avvio di opere pubbliche fondamentali, come la rete idrica di Agrigento o il centro di raccolta dei rifiuti di Ravanusa (opere finanziate per decine e decine di milioni di euro), sarebbe sfociato in un’attività investigativa mirata che è stata portata avanti dalla squadra mobile.

Perquisizioni e sequestri

Numerose le perquisizioni, effettuate nella giornata di ieri, nei confronti di indagati e società coinvolte in un complesso, presunto, sistema di spartizione di lavori pubblici. In un’azienda favarese e a casa del titolare, i poliziotti hanno trovato oltre 200.000 euro, che secondo quanto ascoltato durante le intercettazioni, erano fondi destinati alla “compensazione” per alcuni pubblici ufficiali per i loro “servigi”.

Altre somme sono state rinvenute in possesso dell’attuale dirigente dell’Utc del Comune di Licata, ritenute indirizzate a favorire in cambio di denaro o altre utilità, procedure, finanziamenti e nomine. Costante – ricostruisce la questura di Agrigento – è stato il ricorso spartitorio ai subappalti non autorizzati.

L’ipotesi di corruzione

Il rinvenimento delle somme in possesso degli indagati, per le modalità di conservazione e la presunta destinazione finale, sarebbero ritenute traccia evidente del commesso reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e di turbativa d’asta. Questa, quantomeno, è la tesi degli inquirenti.

Sequestrati anche documenti che riguardano la comunicazione di offerte tecniche, bandi di gara, disciplinari e contratti che hanno permesso di alterare il regolare corso delle gare d’appalto di importanti opere pubbliche. E proprio questo ha indotto la polizia, con il benestare della procura della Repubblica di Agrigento, ad interrompere la presunta attività criminosa, con gli arresti.

