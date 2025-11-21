Appello dei sindacati al governo: “Più ore per i part-time della Sas”

Sono gli ex Pil Keller e Resais

PALERMO – “Ascoltare storie del tipo ‘siamo costretti a dovere mangiare pasta a pranzo e a cena’, oppure ‘la mattina non ho i soldi da dare a mio figlio per la colazione’, fa rabbrividire la pelle e dà la conferma di un crescente disagio sociale” Queste le parole dei sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Sadirs-Uras e Uil Fpl che erano presenti al sit-in di protesta organizzato davanti alla sede della presidenza della Regione Siciliana per chiedere al governo regionale un contratto full-time (36 ore) per tutti i lavoratori della Sas (ex Pip – ex Keller Sicilia – ex Resais).

“In un contesto di grave crisi economica, in cui diventa sempre più difficile garantire la sopravvivenza minima, non è accettabile che questi lavoratori continuino a percepire stipendi ben al di sotto della soglia di povertà – dicono i rappresentanti sindacali -. Si tratta di personale che da oltre vent’anni svolge mansioni essenziali all’interno delle pubbliche amministrazioni regionali, senza però godere di adeguate tutele e contributi. È giunto il momento di riconoscere il loro valore attraverso contratti a tempo pieno, che assicurino stabilità economica e dignità personale professionale e lavorativa”.” -continuano i sindacalisti”.

“Abbiamo ottenuto l’apertura di un tavolo di crisi permanente perché le attuali 18-20 ore settimanali e stipendi di circa 800 euro mensili non possono garantire condizioni di vita accettabili, e per queste ragioni lanciamo un accorato appello al presidente Schifani affinché si trovino, subito, soluzioni adeguate per dare risposte ai lavoratori. Lo stato di agitazione già proclamato continua e non ci fermeremo sino a quando non avremo segnali concreti per salvaguardare i livelli occupazionali esistenti, eliminare le evidenti disparità di trattamento e avviare percorsi che conducano all’ottenimento di contratti full-time (36 ore) per tutti i lavoratori della Sas”.