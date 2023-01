Appennini senza neve, Santanchè convoca un tavolo al ministero

L'annuncio della ministra del Turismo

ROMA – “Tra 10 giorni convocherò di nuovo il tavolo per il problema della mancanza di neve sugli Appennini. Ho preso degli impegni molto precisi, almeno in 3 direzioni, voglio che quello che si dice poi abbia un seguito”. Lo annuncia la ministra Daniela Santanchè che alcuni giorni fa aveva indetto una riunione con Regioni e operatori coinvolti per fare il punto.

“Le misure con le quali mi ero impegnata a dare risposte saranno contenute nel Milleproroghe, che già la prossima settimana dovrebbe essere votato in commissione. Quindi ci saranno tempi rapidi visto che il Milleproroghe deve essere votato entro il 28 febbraio” aggiunge.

Secondo i calcoli di Assoturismo Confesercenti il valore del “turismo bianco sull’Appennino” solo nel periodo invernale vale circa 2 miliardi di euro e impiega 65 mila persone in oltre 14 mila strutture ricettive e pubblici esercizi. Si tratta di un settore che coinvolge 9 regioni e 160 comuni che garantiscono accoglienza per quasi 6 milioni di presenze invernali sugli Appennini.