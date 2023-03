Berlusconi: "Questa volta non ci fermeranno"

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il decreto legge sul Ponte dello Stretto costituisce un primo concreto passo verso la realizzazione di una infrastruttura strategica attesa da oltre un secolo”, dice il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Il provvedimento licenziato oggi dal Cdm disegna la governance della Società Ponte sullo Stretto, stabilisce che l’approvazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il 31 luglio del 2024, e si pone l’obiettivo politico di posare la prima pietra entro la fine del prossimo anno.

Musumeci: “Coraggio Meloni e tenacia Salvini”

“Il coraggio del presidente Meloni e la tenacia del ministro Salvini confermano quello che ho sempre detto, da eurodeputato e da presidente della Sicilia: il Ponte consentirà, assieme a Ferrovie veloci, strade ammodernate e porti attrezzati, di fare del Sud Italia la base logistica dell’Europa nel Mediterraneo – aggiunge Musumeci -. Andiamo avanti così”.

Berlusconi: “Questa volta non ci fermeranno”

Esulta il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi: “Il Ponte sullo stretto di Messina riparte: è un progetto concreto, che rappresenta l’idea di futuro che abbiamo sempre avuto – dice -. Già 20 anni fa con il mio governo avevamo pronto il progetto, un’opera strategica che si sarebbe realizzata se la sinistra non fosse intervenuta con la politica dei no. Questa volta non ci fermeranno. Sarà un ponte che collegherà la Sicilia non solo alla Calabria, ma anche all’Italia e all’Europa intera: con il nuovo collegamento si metterà in moto un volano per l’economia siciliana che garantirà occupazione a più di centomila persone e la Sicilia potrà così diventare una base per la logistica dei trasporti internazionali in arrivo dal Mediterraneo. È un’altra promessa agli italiani che siamo finalmente in grado di mantenere”.

Schifani: “Opera strategica”

Sorride anche il governatore siciliano Renato Schifani: “Accogliamo con grande apprezzamento e soddisfazione il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sul Ponte dello Stretto, un’opera strategica che da sempre la Sicilia e i siciliani ritengono fondamentale per eliminare il divario tra Nord e Sud e che permetterà alla nostra Isola di avere finalmente un collegamento diretto con l’Italia ed il resto dell’Europa. Naturalmente al Ponte va associato il potenziamento complessivo delle reti viarie e autostradali ad esso connesse e la realizzazione di infrastrutture di supporto che sono necessarie”. Schifani poi conclude: “Desidero ringraziare il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il ministro Matteo Salvini per avere portato avanti, con grande determinazione e ferma volontà, uno dei punti fondamentali del programma di governo nazionale ed anche regionale”.

Siracusano: “Giorno di festa per i messinesi”

“È un giorno di festa per noi messinesi e per tutti coloro che da anni chiedono che questa infrastruttura – l’unica in grado di collegare stabilmente la Sicilia al resto dell’Italia e, parallelamente, di attrarre investimenti al Sud – sia posta al centro del dibattito nazionale e tra le opere strategiche per il Paese”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia. “E il primo sostenitore di questa grande opera è ed è sempre stato il presidente Silvio Berlusconi – aggiunge -, che ringrazio per la convinzione e la passione con le quali ha sempre lavorato per un reale sviluppo del Mezzogiorno. Per la realizzazione del Ponte si stimano 5 anni di lavori. Il centrodestra al governo scrive una bellissima pagina di storia. Trasformiamo in realtà questa grande occasione”.

Salvini: “Giornata storica”

Esulta Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture: “Giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria ma per tutta l’Italia dopo 50 anni di chiacchiere questo consiglio dei ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa – afferma -. L’opera più green del mondo con 140 tonnellate di CO2 non più emessa nell’aria e l’acqua più pulita. Lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni. Un’opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane e internazionali”.

Italia viva: “Il Ponte non basta”

Interviene anche Italia viva: “Il Ponte sullo stretto è un’opera strategica e cruciale per il futuro del Paese e per lo sviluppo del Mezzogiorno – dice Cristian Malluzzo, delegato regionale alle Infrastrutture – ma non può bastare. Un’opera che garantirà una continuità territoriale che per anni la Sicilia ha rivendicato e per la quale Italia Viva si batte con forza da tempo, infatti nella scorsa legislatura costituimmo anche un intergruppo parlamentare per promuoverne la costruzione. Ora è importante capire dal Mit e dal Mef, quest’ultimo in maggioranza all’interno della società ‘Stretto di Messina’, quali saranno i tempi di realizzazione. Auspichiamo che gli altri partner facenti parte della società ‘Stretto di Messina’, ovvero Anas ed RFI investano da qui ai prossimi 10 anni sull’intera Sicilia”.

Sudano e Carrà: “Giornata storica”

“Oggi si scrive una pagina nuova, per la Sicilia e per l’Italia intera. Con la Lega al Governo il Ponte

sullo Stretto diventa realtà, dopo anni di immobilismo e chiacchiere che non hanno fatto bene al nostro Paese. Promessa mantenuta, in soli cinque mesi di governo, grazie all’iniziativa del ministro Matteo Salvini. Il Ponte sullo Stretto è un’opera fondamentale, rivoluzionerà i collegamenti e favorirà ulteriori

investimenti nelle infrastrutture, penso all’alta velocità

ferroviaria. Minori emissioni, minori tempi di percorrenza, con un’opera unica al mondo. Grazie al ministro Salvini per aver portato avanti questa battaglia di buon senso”. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega, Valeria Sudano e Anastasio Carrà.