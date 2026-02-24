L’Arcivescovo di Palermo difende i migranti, piovono insulti sui social

Qualcuno ha scritto che "i preti non dovrebbero fare i politici" e c'è chi ha attaccato Bergoglio

PALERMO – L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, difende pubblicamente i migranti dopo la notizia dei possibili mille morti in mare a causa del ciclone Harry, e per questo viene attaccato sui social. Poco dopo arriva la solidarietà da esponenti dell’area progressista.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando, in occasione di una preghiera per i morti in mare organizzata dalla ong Mediterranea Saving Humans, l’arcivescovo aveva detto: “Le martoriate acque del mare nostro sono ancora scosse e scandalizzate dall’ennesima strage consumatasi nel più assoluto silenzio gridato da precise scelte politiche”.

Sui social qualcuno ha scritto che “i preti non dovrebbero fare i politici”; “La chiesa mi fa sempre più schifo” e c’è chi ha attaccato Bergoglio, dicendo che Lorefice “se non era comunista come Francesco non sarebbe in questo ruolo”.

Un messaggio di solidarietà all’arcivescovo arriva dal deputato del Pd Peppe Provenzano: “Sono parole piene di umanità quelle di don Corrado Lorefice, che denunciano la strage di migranti che si consuma nel Mediterraneo, l’indifferenza di chi avrebbe la responsabilità politica, in Italia e in Europa, di fermare questa sistematica omissione di soccorso verso i naufraghi”.

“Le parole sprezzanti e cariche di odio rivolte all’arcivescovo Lorefice – sottolineano Ramon La Torre e Barbara Evola di Rifondazione comunista Palermo – devono farci riflettere sulla determinazione di coloro che hanno una visione del paese che trova nel suprematismo, nella sopraffazione e nelle ragioni della forza gli elementi chiave per costruire un assetto sociale ben diverso rispetto a quello che perseguiamo”.

Il segretario della Cgil Palermo, Mario Ridulfo, osserva che “aver richiamato la politica e i governi alla responsabilità del soccorso e dell’accoglienza, invece che la pietas umana provoca gli insulti”.