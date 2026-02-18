Area Civica Caltanissetta: “Tesauro si dimetta dopo l’arresto di Mancuso”

Petitto: "Atto politico di responsabilità"

CALTANISSETTA – “Il sindaco Walter Tesauro si dimetta immediatamente”. Lo chiede il movimento politico di Caltanissetta Area Civica dopo gli arresti domiciliari disposti per il deputato regionale Michele Mancuso e per Lorenzo Tricoli.

In una nota firmata dalla coordinatrice Annalisa Petitto e dalla segreteria politica, il movimento parla di “atto politico di responsabilità” da parte del sindaco e presidente del Libero consorzio Tesauro, richiamando una precedente conferenza stampa del 23 gennaio in cui era stata denunciata una “immedesimazione politica Tesauro-Mancuso-Tricoli ostentata dentro e fuori le istituzioni come un blocco unico indissolubile”.

“Tesauro sapeva perfettamente chi fosse Tricoli”, afferma Petitto, definendolo “un pregiudicato con gravi condanne penali ed erariali”. Secondo Area Civica, al collaboratore sarebbero state affidate “chiavi in mano, spazi e leve di influenza” sia al Comune sia negli organismi provinciali, con deleghe di rappresentanza “in sedi delicate come Ato Cl1 e Ato Cl2”.

Il movimento parla di “clima di opacità politica e istituzionale” e di “evidente profilo di inopportunità”, chiedendo “un gesto netto e immediato, un sussulto di dignità che restituisca credibilità agli enti e serenità alla comunità. Caltanissetta – conclude la nota – non può essere trascinata oltre in questo clima di ombre”.