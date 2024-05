Aree pedonali, a Catania si va avanti: varchi telematici in piazza San Francesco

Palazzo degli elefanti va avanti con le pedonalizzazioni

CATANIA – Palazzo degli elefanti non indietreggia di un passo. La decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino di pedonalizzare quante più porzioni è possibile del centro storico è un faro che continua a guidare gli atti amministrativi.

L’ultimo è di ieri: l’istituzione dell’area pedonale in piazza San Francesco d’Assisi, al termine di via Crociferi. La pedonalizzazione, in realtà, era già stata annunciata alla fine di marzo. Quando l’area era stata definita dal primo cittadino “la continuità pedonale con piazza Mazzini, interdetta alle auto nei mesi scorsi”.

Automobili vietate

Di fatto, a interrompere la continuità c’è di mezzo via Vittorio Emanuele, ancora arteria totalmente percorribile. Di fatto, sarà pedonalizzato il tratto di via Crociferi che comincia all’incrocio con via Teatro Greco e finisce nella piazza, adesso totalmente interdetta alle automobili.

A interdire anche fisicamente il transito veicolare saranno i dissuasori. Il via libera all’installazione è stato dato ieri dal comandante della polizia municipale, Stefano Sorbino, nel provvedimento con il quale modifica la circolazione in tutta quella zona.

I varchi telematici

Giacché i soli blocchi di cemento non bastano, la giunta comunale ha votato anche l’installazione dei varchi telematici, la cui gestione è stata affidata fino al 2026 all’Amts, l’Azienda metropolitana trasporti e sosta, partecipata dal municipio.

La registrazione elettronica degli accessi all’area pedonale dovrebbe servire da deterrente contro chi intende non rispettare i divieti. Un condizionale obbligatorio, visto quanto accade nell’area di piazza Teatro Massimo. Dove le sole telecamere non bastano contro chi viola le regole.