Aree pedonali, varchi elettronici anche in piazza Duomo e via Etnea

La delibera è stata pubblicata sul sito del Comune di Catania.

CATANIA – Dal 18 maggio sarà attivo il sistema di controllo elettronico dei varchi di accesso alle aree pedonali del centro storico di Catania. Dopo la sperimentazione a San Giovanni Li Cuti, in cui il periodo di prova per le nuove zone pedonalizzate è partito il 14 aprile 2022, il municipio si prepara ad attivare le telecamere per il controllo del divieto di transito anche nelle altre zone interdette alle auto: in piazza Duomo, in via Etnea (tra via Dusmet e piazza Stesicoro), in via Michele Rapisardi, tra piazza Stesicoro e via Angelo Litrico e in via Costarelli (nel tratto tra via Etnea e via Del Toscano).

I varchi elettronici del centro, secondo quanto stabilito da Palazzo degli elefanti, saranno cinque e si troveranno nei seguenti punti del cuore della città: in via Vittorio Emanuele all’angolo con piazza Duomo, all’altezza dell’incrocio con via Raddusa; in via Etnea all’angolo con via Fragalà; in via Etnea all’angolo con via di Sangiuliano; sul lato est di piazza Stesicoro; e all’altezza del civico 2 di via Michele Rapisardi.

Comincerà quindi il prossimo mercoledì la fase di pre-esercizio, ventiquattr’ore su ventiquattro, del controllo elettronico degli accessi. Durerà per trenta giorni e poi si dovrà passare alla fase successiva. Cioè quella che, a partire sempre dal 18 maggio, affronterà il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti: lì è stato stabilito che, all’altezza degli accessi, saranno presenti le pattuglie della polizia municipale, con il compito di multare gli eventuali trasgressori dell’area pedonale.