Arenile Romagnolo, Colletti: “Si riattivi il contratto di servizio con Reset”

"Anomali che vanifica lo sforzo profuso ad inizio stagione con la bonifica"

PALERMO – “Da quest’anno l’arenile libero di Romagnolo, nei tratti degli ex Bagni Virzi e Petrucci, è fuori dal contratto di servizio che negli anni passati veniva espletato da Reset. Una anomalia denunciata dal Responsabile del dipartimento Mare e Coste di Fratelli d’Italia, Giovanni Colletti, Consigliere della II Circoscrizione.

“Non si capisce perché – denuncia Colletti – ad oggi, gli arenili liberi della Costa Nord ovvero Vergine Maria, Arenella e Barcarello sono serviti dalla bonifica quotidiana ad opera di Reset servizio spiagge con l’asporto e il ritiro dei rifiuti illecitamente abbandonati mentre sulla Costa Sud, nei tratti maggiormente frequentati, ovvero gli arenili del tratto Romagnolo ricadenti sugli ex Bagni Virzi e Petrucci questo servizio non rientri in concessione (eccezion fatta per un piccolo tratto di Bandita)”.

“Un anomalia che, a fronte di tanti incivili, vanifica lo sforzo profuso a inizio stagione dall’amministrazione comunale che ha provveduto alla bonifica degli stessi con l’invio di un mezzo meccanico. La spiaggia ad oggi – aggiunge Colletti – è, purtroppo, in condizioni pietose a causa di molti incivili che, specialmente nei fine settimana, lasciano di tutto, accendono fuochi usandola come barbecue personale in barba ai divieti e, spesso, finanche come tendopoli. Mi auguro – conclude Colletti – che, specialmente questa settimana a ridosso del Ferragosto, si ponga fine a questa anomalia inserendo Romagnolo nuovamente nel contratto di servizio, e che si dia seguito a una ordinanza Sindacale (seguita però da controlli certi) in cui si vietino bivacchi e falò”.